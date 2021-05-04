В штаб-квартире ЦРУ пресекли въезд неизвестного на территорию службы

В американском штате Вирджиния при попытке въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) был остановлен неизвестный мужчина

В американском штате Вирджиния при попытке въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) был остановлен неизвестный мужчина.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его информации, человек пытался заехать через главный въезд в здание, где его остановила вооруженная охрана. Стрельба не открывалась. С нарушителем ведутся переговоры.

Как пояснило ЦРУ в своем заявлении, оно "решает вопрос с безопасностью у границы охраняемого периметра". Здание в безопасности, уточнили в ведомстве.