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В шахте на севере Мексики произошло обрушение

В шахте на севере Мексики произошло обрушение Обрушение произошло в среду в угольной шахте в штате Коаула на севере Мексики, под завалами могли оказаться порядка девяти горняков.
Другие страны
4 августа 2022 г. 05:38
В шахте на севере Мексики произошло обрушение

Обрушение произошло в угольной шахте в штате Коаула на севере Мексики, под завалами могли оказаться порядка девяти горняков.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"На угольной шахте в муниципалитете Сабинас в Коауиле произошло обрушение, что привело к затоплению штольни, где оказались, похоже, девять горняков", - говорится в записи. Власти приступили к поисково-спасательной операции, в которой задействованы десятки людей и четыре кинологических расчета Минобороны. Сведений о возможных причинах чрезвычайного происшествия обнародовано не было.

В Коауиле 19 февраля 2006 года на угольной шахте "Паста-де-Кончос" прогремел взрыв, отрезавший путь на поверхность 65 горнякам. Спасательная операция не принесла результатов. В конце того же месяца руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оказавшихся в ловушке людей нет. Вскоре после этого было принято решение прекратить добычу угля на этом предприятии.

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