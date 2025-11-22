В сенате США сообщили о прогрессе в продвижении санкций против России
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 05:18
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что есть прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против Российской Федерации в Конгрессе США.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Я рад, что, похоже, наметился прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в Палате представителей, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку в Конгрессе", - отметил Грэм.
По словам сенатора, эта законодательная инициатива даст президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу больше рычагов влияния на РФ, чем когда-либо прежде.
Последние новости
09:27
Трамп заявил, что отменяет временную защиту от депортации для сомалийцев в МиннесотеДругие страны
09:14
В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожарДругие страны
09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.11.2025)Финансы
09:01
Фото
В Азербайджан попытались незаконно ввезти крупную партию психотропных лекарствПроисшествия
08:48
"Арсенал" заинтересован в покупке звезды "Ювентуса" Кенана ЙылдызаФутбол
08:23
В США на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельбаДругие страны
07:44
Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организмЗдоровье
07:19
В Нью-Йорке при новом мэре продолжатся рейды против нелегаловДругие страны
06:51