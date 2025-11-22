İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    ABŞ senatoru: Rusiyaya qarşı sanksiyaların artırılmasında irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 07:14
    ABŞ senatoru: Rusiyaya qarşı sanksiyaların artırılmasında irəliləyiş var

    ABŞ-nin respublikaçı senatoru Lindsi Qrem Konqresdə Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanun layihəsinin irəli sürülməsində irəliləyiş olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Mən şadam ki, Konqresdə böyük iki partiyalı dəstəyi olan Nümayəndələr Palatasında Rusiyaya qarşı sanksiyalar qanun layihəsini irəli sürməkdə irəliləyiş var", - Qrem qeyd edib.

    Senatorun sözlərinə görə, bu qanunvericilik təşəbbüsü ABŞ Prezidenti Donald Trampa Rusiya Federasiyasına əvvəlkindən daha çox təsir imkanları verəcək.

    ABŞ Rusiya sanksiya
