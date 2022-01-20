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В Саудовской Аравии зафиксировали самую низкую температуру за 30 лет

В Саудовской Аравии зафиксировали самую низкую температуру за 30 лет Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал резкое понижение температуры воздуха до минус 6 градусов в районе Турайф на севере королевства.
Другие страны
20 января 2022 г. 08:22
В Саудовской Аравии зафиксировали самую низкую температуру за 30 лет

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал резкое понижение температуры воздуха до минус 6 градусов в районе Турайф на севере королевства.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Это самая низкая температура в стране за последние 30 лет. По данным телеканала, низкие температуры также были зафиксированы в северных районах Эль-Курайят (минус 5 градусов) и Арар (минус 4 градуса). Отмечается, что ночные заморозки в Турайфе сопровождались обильным снегопадом, в других северных районах - небольшими дождями.

По данным метеорологов, волна аномального холода на севере королевства продолжится до конца этой недели, а в центральном и восточном регионах ожидается резкое похолодание.

Власти северных провинций отметили, что на заправочных станциях наблюдались толпы людей в связи с угрозой дефицита керосина, необходимого для отопления жилых домов.

Низкие температуры также были зафиксированы в Медине (9 градусов), Мекке (11 градусов) и Эр-Рияде (16 градусов).

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanında son 30 ilin ən soyuq temperaturu qeydə alınıb

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