В Саудовской Аравии зафиксировали самую низкую температуру за 30 лет

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал резкое понижение температуры воздуха до минус 6 градусов в районе Турайф на севере королевства.

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал резкое понижение температуры воздуха до минус 6 градусов в районе Турайф на севере королевства.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

Это самая низкая температура в стране за последние 30 лет. По данным телеканала, низкие температуры также были зафиксированы в северных районах Эль-Курайят (минус 5 градусов) и Арар (минус 4 градуса). Отмечается, что ночные заморозки в Турайфе сопровождались обильным снегопадом, в других северных районах - небольшими дождями.

По данным метеорологов, волна аномального холода на севере королевства продолжится до конца этой недели, а в центральном и восточном регионах ожидается резкое похолодание.

Власти северных провинций отметили, что на заправочных станциях наблюдались толпы людей в связи с угрозой дефицита керосина, необходимого для отопления жилых домов.

Низкие температуры также были зафиксированы в Медине (9 градусов), Мекке (11 градусов) и Эр-Рияде (16 градусов).