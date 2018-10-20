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    В Саудовской Аравии задержали 18 человек по делу об исчезновении Хашкакджи

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Восемнадцать саудовских подданных были задержаны по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкакджи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу поздно вечером генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

    "Продолжаются следственные мероприятия с задержанными, число которых составило 18 человек — все они саудовские подданные, с целью получения всех фактов и их обнародования", — отметил генпрокурор, приводит его слова Саудовское агентство новостей.

    Он подчеркнул, что "все причастные к этому делу ответят перед законом и будут привлечены к суду".

    Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. 

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