В Саудовской Аравии задержали 18 человек по делу об исчезновении Хашкакджи

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Восемнадцать саудовских подданных были задержаны по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкакджи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в пятницу поздно вечером генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

"Продолжаются следственные мероприятия с задержанными, число которых составило 18 человек — все они саудовские подданные, с целью получения всех фактов и их обнародования", — отметил генпрокурор, приводит его слова Саудовское агентство новостей.

Он подчеркнул, что "все причастные к этому делу ответят перед законом и будут привлечены к суду".

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.