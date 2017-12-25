В Саудовской Аравии убит судья, выступавший против Ирана

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии подтвердили сообщения об убийстве на востоке королевства судьи шиитского шариатского суда шейха Мухаммада аль-Джирани.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, тело похищенного 13 декабря 2016 года из собственного дома судьи было обнаружено в провинции Катиф несколько дней назад.

Родственники аль-Джирани получили сообщение о смерти, но потребовали проведения генетической экспертизы.

Согласно информации, сразу после похищения ответственность за него была возложена на шиитских радикалов. По подозрению в причастности еще год назад были арестованы три человека, которые, как утверждается, следили за ним. Сообщается, что их личность установлена.

Отмечается, что Аль-Джирани поддерживал борьбу властей против шиитских радикалов, выступал против сбора средств в пользу Ирана. Ему постоянно угрожали, он пережил несколько покушений. В 2011 году экстремисты сожгли его дом, в 2012 году дом попытались взять штурмом, но на помощь пришла полиция.