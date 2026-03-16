В Эр-Рияде назвали недостоверной публикацию NYT о призывах к ударам по Ирану

Власти Саудовской Аравии опровергают публикацию The New York Times о том, что руководство королевства якобы поощряет затяжную войну с Ираном.

Как сообщает Report, об этом заявил источник в правительстве Саудовской Аравии в комментарии телеканалу Al Arabiya.

По его словам, информация, опубликованная американской газетой The New York Times, не соответствует действительности.

Ранее издание сообщило со ссылкой на источники, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы советовал президенту США Дональду Трампу продолжать наносить жесткие удары по Ирану.

В начале этого месяца посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне также опровергло публикацию газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что Эр-Рияд убеждал Дональда Трампа нанести удар по Ирану.