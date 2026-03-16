Ər-Riyad NYT-nin İrana zərbə endirilməsi çağırışları barədə paylaşımını əsassız adlandırıb
Digər ölkələr
- 16 mart, 2026
- 18:16
Səudiyyə Ərəbistanı hakimiyyəti krallıq rəhbərliyinin guya İranla uzunmüddətli müharibəni təşviq etməsi barədə "The New York Times" qəzetinin məqaləsini təkzib edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanı hökumətindəki mənbə "Al Arabiya" telekanalına açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin "The New York Times" qəzetində dərc olunan məlumat həqiqətə uyğun deyil.
Daha əvvəl nəşr mənbələrə istinadən xəbər vermişdi ki, Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman guya ABŞ Prezidenti Donald Trampa İrana ağır zərbələr endirməyə davam etməyi məsləhət görüb.
Son xəbərlər
18:28
Kanadanın XİN rəhbəri Anita Anand Türkiyədə səfərdədirDigər ölkələr
18:27
Rəşad Rəsullu: "Avropa Kubokunun Gəncədə təşkili xüsusi əhəmiyyət daşıyır"Fərdi
18:22
Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi 10 gün konsulluq xidməti göstərməyəcəkXarici siyasət
18:19
"Çelsi" Abramoviç dövründəki maliyyə pozuntularına görə 12,44 milyon avro cərimələnibFutbol
18:18
Bred Kuper: Hörmüz boğazında 100 İran gəmisi batırılıbDigər ölkələr
18:17
SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatının növbəti dalğasını həyata keçiribRegion
18:16
Ər-Riyad NYT-nin İrana zərbə endirilməsi çağırışları barədə paylaşımını əsassız adlandırıbDigər ölkələr
18:02
Foto
İrandan daha 9 nəfər Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
17:58