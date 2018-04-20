 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Саудовской Аравии боевики убили четырех сотрудников сил безопасности

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/  В Саудовской Аравии в результате столкновения с боевиками погибли четыре сотрудника сил безопасности, еще четверо получили ранения. 

    Инцидент произошел на КП в провинции Асир на юго-западе страны, сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya. 

    Отмечается, что в результате перестрелки погиб один из нападавших, еще двое задержаны. Провинция Асир граничит с Йеменом, где арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет борьбу в постанцами-хуситами, однако пока неизвестно связан ли данный инцидент с этой войной.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi