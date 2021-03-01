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В Сальвадоре завершилось голосование на выборах депутатов парламента

В Сальвадоре завершилось голосование на выборах депутатов парламента Избирательные участки на выборах депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент) Сальвадора закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (03:00 бакинское время). Верховный избирательный суд начал прием сведений о результатах голосовани
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1 марта 2021 г. 03:35
В Сальвадоре завершилось голосование на выборах депутатов парламента

Избирательные участки на выборах депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент) Сальвадора закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (03:00 бакинское время). Верховный избирательный суд начал прием сведений о результатах голосования граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета La Prensa Grafica.

До настоящего момента наблюдатели не сообщали о нарушениях процедуры голосования, которые могли бы серьезно повлиять на результаты выборов.

В Сальвадоре 84 депутата Законодательной ассамблеи избираются по системе пропорционального представительства в 14 многомандатных округах на 3 года с правом переизбрания. В этом году в парламент намерены попасть представители 10 политических партий.

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