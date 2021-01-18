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В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара выпал снег Городок Айн-Сефра в Алжире на окраине пустыни Сахара засыпало снегом
Другие страны
18 января 2021 г. 11:35
В пустыне Сахара выпал снег

Городок Айн-Сефра в Алжире на окраине пустыни Сахара засыпало снегом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, часть пустыни тоже оказалась под белым покровом. Местный фотограф Карим Бушетата успел запечатлеть необычное зрелище.

Температура в Алжире начала стремительно падать 10 января и к среде, 13 января, опустилась ниже нуля. Фотографиями заснеженных песчаных дюн делятся и другие пользователи интернета.

Город Айн-Сефра, который также называют Вратами в Сахару, находится рядом с Атласскими горами, поэтому низкие температуры здесь не редкость, однако снег в этой местности видят не часто. Ранее он выпадал в январе 2018 года.

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