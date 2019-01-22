В ряде районов Каракаса идут акции протеста после попытки мятежа военнослужащих

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Антиправительственные выступления идут в столице Венесуэлы в понедельник после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в акциях протеста участвуют жители районов Меседорес и Пуэрта-Каракас.
По данным издания, люди блокируют движение по дорогам и поджигают шины. "Мы хотим свободную Венесуэлу, здравоохранение для детей, которые умирают, - цитирует издание Дейси Бенитес, одну из участниц манифестации. - Зарплаты ни на что не хватает, у нас нет ни света, ни лекарств, страна разрушается, и нас хотят уничтожить".
Стражи порядка использовали для разгона протестующих слезоточивый газ и другие специальные средства. Известно, что по меньшей мере один силовик был ранен, сведений о пострадавших среди гражданских обнародовано не было.
В понедельник власти Венесуэлы задержали группу военных за кражу оружия из здания управления Национальной Боливарианской гвардии на западе столицы. Ряд венесуэльских СМИ счел случившееся попыткой восстания против президента Николаса Мадуро.
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