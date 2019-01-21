В Венесуэле задержали 40 военных за попытку мятежа

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Общее число военных, задержанных в понедельник за попытку участия в мятеже в Венесуэле, составляет 40 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
По данным местных СМИ, сейчас задержанных уже доставили в суды Каракаса. При этом свидетели утверждают, что во время перевозки со стороны конвоиров были слышны выстрелы.
Ранее сообщалось, что группа военных захватила штаб одного из подразделений национальной гвардии в районе Котиса на западе Каракаса.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости