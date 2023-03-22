В Румынии пройдут боевые стрельбы в ходе военно-морских учений НАТО Sea Shield 2023

Боевые стрельбы реальными боеприпасами пройдут в среду на румынском полигоне Бабадаг (уезд Тулча) в рамках комплексных учений НАТО Sea Shield 2023 ("Морской щит - 2023").

Боевые стрельбы с настоящими боеприпасами пройдут в среду на румынском полигоне "Бабадаг" (уезд Тулча) в рамках комплексных учений НАТО Sea Shield 2023 ("Морской щит - 2023").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил штаб ВМС Румынии.

В стрельбах примут участие сухопутные силы румынских вооруженных сил, а также партнеры из Польши и Молдовы. 27 и 30 марта в ходе учений будет отрабатываться эвакуация населения и нейтрализация воздушного десанта противника, высадившегося в районе.

В комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023, проходящих на юго-востоке Румынии на море и на реке, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне, принимают участие примерно 3,4 тыс. военнослужащих из 13 стран - членов и партнеров НАТО, в число которых Албания, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция и Франция.

Задействованы более 30 кораблей ВМС Румынии, два корабля ВМС Болгарии, 14 самолетов и вертолетов Румынии, США, Турции и Франции, 15 катеров и патрульных судов, 57 наземных транспортных средств и другая военная техника. Задачи боевой подготовки выполняют отряды сил специального назначения, военные водолазы, специалисты в области химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, пехотные взводы и военные парашютисты.