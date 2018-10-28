В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Румынии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в воскресенье в 12 километрах к юго-востоку от коммуны Командау (Comandău) в округе Ковасна. Толчки были зафиксированы в 00.38 UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 148 километров.
Информация о человеческих жертвах и разрушениях пока не поступала, оповещения об угрозе цунами также не было.
Ранее сообщалось, что ущерб Индонезии от землетрясений превысил 1,8 млрд долларов.
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