Ущерб Индонезии от землетрясений превысил 1,8 млрд долларов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Экономический ущерб Индонезии из-за недавних мощных землетрясений на островах Ломбок и Сулавеси превысил 30 трлн рупий (более 1,8 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорят данные официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, "это пока предварительные данные, которые будут расти, в том числе из-за наступления сезона дождей".

Он также напомнил, что в "результате этих стихийных бедствий погибли или пропали без вести более 3,5 тыс. человек, своих домов лишились не менее 3 млн".

Индонезия, продолжил Сутопо Нугрохо, "расположена в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, где зарождается до 90% всех землетрясений". Поэтому в стране, по его словам, "ежегодно фиксируется от 4,5 тыс. до 6 тыс. подземных толчков".

Напомним, что в конце июля - начале августа на островах Ломбок и Бали произошла серия землетрясений, в результате которых погибли более 500 человек, несколько тысяч пострадали, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома и разместиться во временных укрытиях. В провинции Центральный Сулавеси 28 сентября было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. По последним данным, в результате стихии погибли более 2,2 тыс. человек, число раненных превысило 10,6 тыс.