В Румынии проходит второй тур президентских выборов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Румынии в воскресенье, 16 ноября, проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются премьер-министр Виктор Понта и мэр города Сибиу, этнический немец Клаус Йоханнис. Именно они оказались победителями первого тура голосования, который состоялся две недели назад. Тогда, напомним, Понта, лидер Социал-демократической партии, набрал 40,44 процента голосов, а выдвиженец от альянса Национал-либеральной и Демократическо-либеральной партий Йоханнис — 30,37 процента.

Для 18,3 миллиона избирателей в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве) открылись почти 18,9 тысячи участков, 294 из которых находятся за рубежом. Голосование завершится в 21:00 (22:00 по Москве), после чего будут оглашены данные экзит-поллов. Ведущие социологические центры Румынии предрекают победу премьеру с отрывом в 8-11 процентов, отмечает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Победа Понты, продолжают аналитики, положит конец эпохе нынешнего президента Траяна Бэсеску, который был избран в 2004 году на волне популярных в то время "цветных переворотов". Нынешний глава государства после двух сроков покидает свой пост, но пытается сохранить контроль над страной, опираясь на кандидатуру Йоханниса. В случае победы мэра Сибиу, нынешний президент может занять одну из ключевых должностей.

Впрочем, при любом исходе выборов особых перемен в стране ожидать не приходится. Румыния – одно из беднейших и наиболее коррумпированных государств Евросоюза – переживает затяжной экономический кризис, четверть трудоспособного населения сидит без работы. В 2012 году, на волне массовых протестов населения против политики "затягивания поясов" Понта и возглавил правительство.