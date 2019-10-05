В Румынии десять человек погибли при столкновении микроавтобуса и фуры

Десять человек погибли и семь пострадали в Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Яломица.

"ДТП произошло с участием 17 человек, 16 из них находились в микроавтобусе, один в фуре. Погибли 10 человек, в том числе водитель фуры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла около пяти утра на трассе DN 2A возле села Сфынтул Георге.