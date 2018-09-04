В России заподозрили Google во вмешательстве в выборы

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор России предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что "десятки специализированных YouTube-каналов" массово призывают нарушать российское законодательство.

По его словам, в Google направлено соответствующее письмо.

Член ЦИК России Александр Клюкин также сообщил агентству, что комиссия направила в компанию письмо в связи распространением призывов к участию в политических акциях накануне единого дня голосования 9 сентября.

Помимо этого, прокуратура Центрального округа Москвы внесла предостережение о недопустимости нарушений законодательства о выборах.

Отметим, что в единый день голосования 9 сентября предстоит избрать 26 глав регионов, 7 депутатов Госдумы, депутатов 16 региональных парламентов, 4 мэров региональных столиц, а также несколько тысяч муниципальных глав и депутатов. Всего, по данным Центризбиркома, в 80 субъектах РФ состоится около 4800 выборов разного уровня.