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    В России возраст уголовной ответственности за терроризм могут cнизить до 14 лет

    К преступлениям отнесли убийство, похищение человека, кражу, террористический акт, захват заложников и другие

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Возрастной порог за террористические преступления в России могут понизить до 14 лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "С учетом специфики ряда преступлений уголовным законодательством в настоящее время предусматривается уголовная ответственность в отношении лиц, достигших ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста", - говорится в пояснительной записке внесенного в госдуму законопроекта.

    К таким преступлениям отнесли убийство, похищение человека, кражу, террористический акт, захват заложников и другие.

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