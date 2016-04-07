В России возраст уголовной ответственности за терроризм могут cнизить до 14 лет

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Возрастной порог за террористические преступления в России могут понизить до 14 лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"С учетом специфики ряда преступлений уголовным законодательством в настоящее время предусматривается уголовная ответственность в отношении лиц, достигших ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста", - говорится в пояснительной записке внесенного в госдуму законопроекта.

К таким преступлениям отнесли убийство, похищение человека, кражу, террористический акт, захват заложников и другие.