В России произошел взрыв в учебном центре МВД

В Сыктывкаре произошел взрыв в центре профессиональной подготовки МВД России.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент сопровождался сильным задымлением, из здания были эвакуированы около 200 человек. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, а также правоохранительные органы.

По уточненным данным, в результате взрыва пострадали девять человек. Восемь из них были госпитализированы, при этом двое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщается, в здании центра могла взорваться светошумовая граната. Взрыв произошел в актовом зале, где в тот момент велись строительные работы.

Прилегающие к месту происшествия улицы оцеплены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как из окон здания идет дым. По предварительной информации, в результате взрыва могло произойти возгорание строительных материалов. Обстоятельства произошедшего уточняются.