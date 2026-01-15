Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В России произошел взрыв в учебном центре МВД

    • 15 января, 2026
    • 15:21
    В России произошел взрыв в учебном центре МВД

    В Сыктывкаре произошел взрыв в центре профессиональной подготовки МВД России.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Инцидент сопровождался сильным задымлением, из здания были эвакуированы около 200 человек. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, а также правоохранительные органы.

    По уточненным данным, в результате взрыва пострадали девять человек. Восемь из них были госпитализированы, при этом двое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщается, в здании центра могла взорваться светошумовая граната. Взрыв произошел в актовом зале, где в тот момент велись строительные работы.

    Прилегающие к месту происшествия улицы оцеплены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как из окон здания идет дым. По предварительной информации, в результате взрыва могло произойти возгорание строительных материалов. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Россия взрыв МВД Сыктывкар происшествие
