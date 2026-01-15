İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Rusiya DİN-in təlim mərkəzində partlayış baş verib, 200 nəfər təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 15:37
    Rusiya DİN-in təlim mərkəzində partlayış baş verib, 200 nəfər təxliyə edilib

    Rusiyanın Sıktıvkar şəhərində Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) peşə hazırlığı mərkəzində partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    Hadisə zamanı güclü tüstülənmə olub, binadan təxminən 200 nəfər təxliyə edilib. Hadisə yerində fövqəladə və operativ xidmətlər, həmçinin hüquq-mühafizə orqanları işlər aparır.

    Məlumatlara görə, partlayış nəticəsində doqquz nəfər xəsarət alıb. Onlardan səkkizi xəstəxanaya yerləşdirilib, iki nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Bildirilib ki, binada səsli qumbara partlamış ola bilər. Partlayış tikinti işləri aparılan akt zalında baş verib.

    Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

    Rusiya partlayış Təlim Mərkəzi
    В России произошел взрыв в учебном центре МВД

    Son xəbərlər

    16:08

    Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıb

    Digər ölkələr
    16:06

    "PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:04

    Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyib

    Fərdi
    15:58
    Video

    Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:58

    "Expressbank" illik maliyyə hesabatını açıqlayıb

    Maliyyə
    15:55

    Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyib

    Digər ölkələr
    15:44

    "Bank Avrasiya" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:37

    Rusiya DİN-in təlim mərkəzində partlayış baş verib, 200 nəfər təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti