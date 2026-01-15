Rusiya DİN-in təlim mərkəzində partlayış baş verib, 200 nəfər təxliyə edilib
Digər ölkələr
- 15 yanvar, 2026
- 15:37
Rusiyanın Sıktıvkar şəhərində Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) peşə hazırlığı mərkəzində partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
Hadisə zamanı güclü tüstülənmə olub, binadan təxminən 200 nəfər təxliyə edilib. Hadisə yerində fövqəladə və operativ xidmətlər, həmçinin hüquq-mühafizə orqanları işlər aparır.
Məlumatlara görə, partlayış nəticəsində doqquz nəfər xəsarət alıb. Onlardan səkkizi xəstəxanaya yerləşdirilib, iki nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Bildirilib ki, binada səsli qumbara partlamış ola bilər. Partlayış tikinti işləri aparılan akt zalında baş verib.
Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.
Son xəbərlər
16:08
Ukraynada enerji obyektlərinə dəyən ziyanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qərargah yaradılıbDigər ölkələr
16:06
"PAŞA Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:04
Azərbaycan idmançısı viza probleminə görə Avropa çempionatına qatıla bilməyibFərdi
15:58
Video
Binəqədidə binada olan yanğın söndürülüb, xəsarət alan yoxdur - YENİLƏNİB-2Hadisə
15:58
"Expressbank" illik maliyyə hesabatını açıqlayıbMaliyyə
15:55
Ukrayna Ali Radası ölkə üçün zəruri olan qanun layihələrinə baxa bilməyibDigər ölkələr
15:44
"Bank Avrasiya" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
15:38
Azərbaycandan soyuq hava dalğası keçəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
15:37