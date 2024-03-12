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В России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76

В России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области РФ.
Другие страны
12 марта 2024 г. 14:52
В России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что на борту находились 15 человек.

"12 марта около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada “İl-76” hərbi-nəqliyyat təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 15 nəfər ölüb

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