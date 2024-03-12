В России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области РФ.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что на борту находились 15 человек.

"12 марта около 13:00 при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета", - говорится в сообщении.