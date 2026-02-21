В России одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников
Другие страны
- 21 февраля, 2026
- 09:12
В России в результате ударов БПЛА по Удмуртии пострадали 11 человек.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр здравоохранения региона Сергей Багин.
Он отметил, что трое человек были госпитализированы.
"С травмами различной степени тяжести госпитализированы трое - 2 пациента в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. (...) Еще 8 пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение", - написал Багин в своем телеграм-канале.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что один из объектов республики подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие.
В России одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников
