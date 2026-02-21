Rusiyada PUA-ların hücumu zamanı 11 nəfər yaralanıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 09:21
    Rusiyada pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) Udmurtiyaya endirdiyi zərbələr nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu regionun səhiyyə naziri Sergey Baqin telegram kanalında yazıb.

    O qeyd edib ki, 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib: "İki xəstənin vəziyyəti orta ağırdır, birinin isə ağırdır. Daha 8 zərərçəkən ambulator müşahidəyə buraxılıb", - Baqin bildirib.

    Daha əvvəl Udmurtiya başçısı Aleksandr Breçalov respublikanın obyektlərindən birinin PUA-ların hücumuna məruz qaldığını, yaralıların olduğunu bildirib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Aleksandr Breçalov Udmurtiya
    В России одиннадцать человек пострадали при атаке беспилотников

