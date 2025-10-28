Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Рио при операции против преступной группировки погибли 20 человек

    28 октября, 2025
    В Рио при операции против преступной группировки погибли 20 человек

    Число погибших в бразильском Рио-де-Жанейро в ходе масштабной операции полицейских против преступной группировки "Красная команда" возросло до 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство.

    Согласно информации, при проведении оперативных действий против 100 членов банды в фавелах (трущобах, расположенных на склонах гор - ред.) в северной части мегаполиса погибли около 20 человек, включая двух полицейских.

    "Преступники оказали сопротивление полиции, открыли огонь и подожгли возведенные баррикады. Более того, они использовали против полицейских дроны с бомбами", - говорится в сообщении.

    Rio-de-Janeyroda cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyatda 20 nəfər ölüb
    At least 20 dead in Rio de Janeiro police operation

    Лента новостей