В Рио при операции против преступной группировки погибли 20 человек
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 20:00
Число погибших в бразильском Рио-де-Жанейро в ходе масштабной операции полицейских против преступной группировки "Красная команда" возросло до 20 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство.
Согласно информации, при проведении оперативных действий против 100 членов банды в фавелах (трущобах, расположенных на склонах гор - ред.) в северной части мегаполиса погибли около 20 человек, включая двух полицейских.
"Преступники оказали сопротивление полиции, открыли огонь и подожгли возведенные баррикады. Более того, они использовали против полицейских дроны с бомбами", - говорится в сообщении.
