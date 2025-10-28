Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 17:11
    Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    В результате крупной операции полиции Рио-де-Жанейро против бразильской банды "Красная команда", убиты четверо предполагаемых преступников, ранены полицейский и случайно оказавшиеся на месте перестрелки люди.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной канал G1.

    "В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу", - сообщил канал.

    Отмечается, что по меньшей мере 2 500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов "Красной команды". Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.

    Рио-де-Жанейро перестрелка банда Бразилия
    Braziliyada "Qırmızı komanda"ya qarşı əməliyyatda dörd nəfər ölüb

    Последние новости

    17:31
    Фото
    Видео

    Артиллеристы Азербайджана и Сербии провели совместные тактические учения

    Армия
    17:26

    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    17:24

    Госагентство предупредило суда о штормовом ветре на Каспии

    Инфраструктура
    17:22

    В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    17:16

    На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

    В регионе
    17:15

    MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:11

    Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    Другие страны
    17:08

    Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    17:00

    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    COP29
    Лента новостей