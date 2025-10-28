Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

В результате крупной операции полиции Рио-де-Жанейро против бразильской банды "Красная команда", убиты четверо предполагаемых преступников, ранены полицейский и случайно оказавшиеся на месте перестрелки люди.

Как передает Report, об этом сообщил новостной канал G1.

"В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу", - сообщил канал.

Отмечается, что по меньшей мере 2 500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов "Красной команды". Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.