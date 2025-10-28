Braziliyada "Qırmızı komanda"ya qarşı əməliyyatda dörd nəfər ölüb
28 oktyabr, 2025
- 17:23
Rio-de-Janeyro polisinin Braziliyanın "Qırmızı komanda" dəstəsi əleyhinə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 4 güman edilən cinayətkar öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə G1 xəbər kanalı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bir polis əməkdaşı və atışma yerində olan insanlar yaralanıb.
"Toqquşma zamanı 4 şübhəli öldürülüb, 21 nəfər həbs edilib, 4 nəfər yaralanıb və xəstəxanaya çatdırılıb", - kanal bildirib.
