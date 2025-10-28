İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Braziliyada "Qırmızı komanda"ya qarşı əməliyyatda dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:23
    Braziliyada Qırmızı komandaya qarşı əməliyyatda dörd nəfər ölüb

    Rio-de-Janeyro polisinin Braziliyanın "Qırmızı komanda" dəstəsi əleyhinə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 4 güman edilən cinayətkar öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə G1 xəbər kanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bir polis əməkdaşı və atışma yerində olan insanlar yaralanıb.

    "Toqquşma zamanı 4 şübhəli öldürülüb, 21 nəfər həbs edilib, 4 nəfər yaralanıb və xəstəxanaya çatdırılıb", - kanal bildirib.

    Rio de Janeyro əməliyyat
    Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    Son xəbərlər

    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    18:03

    Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti