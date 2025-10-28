Rio-de-Janeyroda cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyatda 20 nəfər ölüb
- 28 oktyabr, 2025
- 20:15
Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində "Qırmızı komanda" cinayətkar qruplaşmasına qarşı genişmiqyaslı polis əməliyyatı zamanı ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi hökumətə istinadən xəbər verib.
Məlumata görə, şəhərin şimal hissəsindəki favellalarda (dağətəyi gecəqondular - red.) 100 dəstə üzvünə qarşı əməliyyatlar zamanı 2 polis məmuru da daxil olmaqla, təxminən 20 nəfər ölüb.
"Cinayətkarlar polisə müqavimət göstərib, atəş açıb və qurduqları barrikadaları yandırıblar. Bundan əlavə, onlar polisə qarşı bombalı dronlardan istifadə ediblər", - məlumatda bildirilir.
