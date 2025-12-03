В результате ударов РФ по Днепропетровской области погибли двое, еще несколько раненых
Другие страны
- 03 декабря, 2025
- 10:42
В Днепропетровской области Украины в результате атак БПЛА со стороны ВС РФ два человека погибли, еще трое пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Владислава Гайваненко.
Отмечается, что среди погибших двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет.
Все пострадавшие госпитализированы.
