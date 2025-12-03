Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В результате ударов РФ по Днепропетровской области погибли двое, еще несколько раненых

    • 03 декабря, 2025
    • 10:42
    В результате ударов РФ по Днепропетровской области погибли двое, еще несколько раненых

    В Днепропетровской области Украины в результате атак БПЛА со стороны ВС РФ два человека погибли, еще трое пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу областной военной администрации Владислава Гайваненко.

    Отмечается, что среди погибших двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет.

    Все пострадавшие госпитализированы.

    Rusiyanın Dnepropetrovska hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb
    Russian strikes in Ukraine's Dnipropetrovsk region kill 2
