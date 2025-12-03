Rusiyanın Dnepropetrovska hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb
- 03 dekabr, 2025
- 10:47
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə PUA hücumu nəticəsində iki nəfər həlak olub, daha üç nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vladislav Qayvanenkoya istinadən məlumat yayıb.
Bütün yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
