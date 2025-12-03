İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rusiyanın Dnepropetrovska hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb

    • 03 dekabr, 2025
    • 10:47
    Rusiyanın Dnepropetrovska hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə PUA hücumu nəticəsində iki nəfər həlak olub, daha üç nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vladislav Qayvanenkoya istinadən məlumat yayıb.

    Bütün yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    В результате ударов РФ по Днепропетровской области погибли двое, еще несколько раненых
    Russian strikes in Ukraine's Dnipropetrovsk region kill 2

