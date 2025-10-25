ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища в России, объявлена эвакуация
- 25 октября, 2025
- 13:17
Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, разрушение плотины Белгородского водохранилища возможно при повторном ударе ВСУ, в результате жилье порядка 1 000 человек останется под водой.
"Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", - написал он.
Гладков также объявил об эвакуации живущих под угрозой затопления граждан. Гражданам предложено выехать в пункты временного размещения.
