ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища в России, объявлена эвакуация

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 13:17
    Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, разрушение плотины Белгородского водохранилища возможно при повторном ударе ВСУ, в результате жилье порядка 1 000 человек останется под водой.

    "Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", - написал он.

    Гладков также объявил об эвакуации живущих под угрозой затопления граждан. Гражданам предложено выехать в пункты временного размещения.

    Rusiyada Belqorod su anbarının bəndi ciddi zədələnib, təxliyə elan edilib

