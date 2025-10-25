İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 25 oktyabr, 2025
    • 13:47
    Rusiyada Belqorod su anbarı bəndi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin zərbəsi nəticəsində zədələnib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyaçeslav Qladkov teleqram kanalında məlumat verib.

    O bildirib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri yenidən hücum edərsə, Belqorod su anbarı bəndi dağıla və təxminən 1 000 nəfərin evi su altında qala bilər.

    "Bu baş verərsə, təxminən 1 000 sakinin yaşadığı yaşayış məntəqələrimizdəki bir neçə küçəni su basma riski yaranacaq", - o yazıb.

    Qladkov, həmçinin daşqın riski altında yaşayanların təxliyə olunduğunu söyləyib. Sakinlərə müvəqqəti yaşayış yeri axtarmaq tövsiyə olunub.

