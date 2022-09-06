В результате супертайфуна "Хиннамнор" в Южной Корее погибли два человека

В результате супертайфуна "Хиннамнор" на территории Южной Кореи погибли два человека.

В результате супертайфуна "Хиннамнор" на территории Южной Кореи погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой Bloomberg, из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать около 3,5 тыс. человек.

Кроме того, он привел к наводнениям и массовым отключениям электроснабжения.

Сейчас он движется в северном направлении со скоростью 167 км в час, порывы ветра достигают 204 км в час.

Из-за "Хиннамнор" в стране отменили сотни внутренних авиарейсов, а также движение паромов.

Местные власти на острове Чеджудо отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия. В Сеуле занятия в начальных и средних школах со вторника переведены в онлайн-формат.