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В результате супертайфуна "Хиннамнор" в Южной Корее погибли два человека

В результате супертайфуна "Хиннамнор" в Южной Корее погибли два человека В результате супертайфуна "Хиннамнор" на территории Южной Кореи погибли два человека.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 13:13
В результате супертайфуна Хиннамнор в Южной Корее погибли два человека

В результате супертайфуна "Хиннамнор" на территории Южной Кореи погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой Bloomberg, из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать около 3,5 тыс. человек.

Кроме того, он привел к наводнениям и массовым отключениям электроснабжения.

Сейчас он движется в северном направлении со скоростью 167 км в час, порывы ветра достигают 204 км в час.

Из-за "Хиннамнор" в стране отменили сотни внутренних авиарейсов, а также движение паромов.

Местные власти на острове Чеджудо отменили занятия в школах, закрыты многие предприятия. В Сеуле занятия в начальных и средних школах со вторника переведены в онлайн-формат.

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Версия на английском языке Typhoon Hinnamnor leaves at least 2 dead in S. Korea

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