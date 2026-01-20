В результате обстрела ВС РФ по Киеву без тепла и водоснабжения остались несколько тысяч домов
Другие страны
- 20 января, 2026
- 11:06
В результате обстрелов ВС РФ по столице Украины Киеву почти 6 тыс. многоэтажных зданий остались без теплоснабжения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"После этой атаки на столицу, без тепла [осталось] 5635 многоэтажек. Почти 80% из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - отметил Кличко, подчеркнув, что часть города также осталась без водоснабжения.
Кроме того, Кличко отметил, что в результате обстрелов пострадал один человек, а также повреждены несколько жилых домов и здание начальной школы.
