    В результате обстрела ВС РФ по Киеву без тепла и водоснабжения остались несколько тысяч домов

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 11:06
    В результате обстрела ВС РФ по Киеву без тепла и водоснабжения остались несколько тысяч домов

    В результате обстрелов ВС РФ по столице Украины Киеву почти 6 тыс. многоэтажных зданий остались без теплоснабжения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    "После этой атаки на столицу, без тепла [осталось] 5635 многоэтажек. Почти 80% из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - отметил Кличко, подчеркнув, что часть города также осталась без водоснабжения.

    Кроме того, Кличко отметил, что в результате обстрелов пострадал один человек, а также повреждены несколько жилых домов и здание начальной школы.

