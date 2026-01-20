İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində minlərlə ev istilik və susuz qalıb

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 11:26
    Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində minlərlə ev istilik və susuz qalıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın paytaxtı Kiyevə hücumu nəticəsində təxminən 6 min çoxmərtəbəli bina istilik təchizatı olmadan qalıb.

    "Report"un Ukrayna KİV istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko bildirib.

    "Paytaxta qarşı bu hücumdan sonra 5 635 çoxmərtəbəli bina istilik təchizatı olmadan qalıb. Onların təxminən 80 %-i istilik təchizatı bərpa olunan evlərdir", - V.Kliçko qeyd edib.

    Eyni zamanda o, şəhərin bir hissəsinin həmçinin su təchizatı olmadan qaldığını vurğulayıb.

    Bundan əlavə, V.Kliçko bildirib ki, hücumlar nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb, həmçinin bir neçə yaşayış evi və məktəb binası zərər görüb.

    Rusiya Ukrayna Vitali Kliçko Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    В результате обстрела ВС РФ по Киеву без тепла и водоснабжения остались несколько тысяч домов
    Russia shells Kyiv, leaving several thousand homes without heat, water

    Son xəbərlər

    12:21

    Yevlaxda beşotaqlı ev yanıb

    Hadisə
    12:19

    COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olub

    Xarici siyasət
    12:11
    Foto

    Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə bayraqlar yarıyadək endirilib

    Daxili siyasət
    12:08

    Dövlət Bağçalı: 20 Yanvar qətliamı Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini əngəlləyə bilmədi

    Region
    12:07

    "Beşiktaş"ın türkiyəli futbolçusu Portuqaliya klubuna keçir

    Futbol
    12:07

    Papua-Yeni Qvineyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:03

    "Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilər

    İnfrastruktur
    12:00
    Foto
    Video

    Bakı metrosunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb

    İnfrastruktur
    12:00
    Foto
    Video

    Azərbaycanda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti