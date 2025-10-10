В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человек

В результате российских ночных ударов по столице Украины Киеву пострадало 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. 8 из них находятся в больницах. Четверо - получают помощь амбулаторно", - отметил Кличко.