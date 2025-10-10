Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человек

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 10:16
    В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человек

    В результате российских ночных ударов по столице Украины Киеву пострадало 12 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

    "В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. 8 из них находятся в больницах. Четверо - получают помощь амбулаторно", - отметил Кличко.

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb
    12 injured in overnight attacks on Kyiv

    Лента новостей