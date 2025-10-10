Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 10:23
Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb.
"Report" "RBK-Ukraina"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Vitali Kliçko məlumat verib.
"Paytaxta hücum nəticəsində 12 nəfər yaralanıb. Onlardan 8-i xəstəxanalardadır, 4-ü isə ambulator yardım alır", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
10:34
Foto
"Azneft" Sinqapurun iki şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbEnergetika
10:32
NBA çempionu həbs olunubKomanda
10:30
Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracını 8 %-ə yaxın artırıbBiznes
10:23
Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:19
Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıbHadisə
10:09
Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:06
Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıbDaxili siyasət
10:02
Foto
Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
10:00