İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 10:23
    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb

    Rusiyanın Ukraynanın paytaxtı Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb.

    "Report" "RBK-Ukraina"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Vitali Kliçko məlumat verib.

    "Paytaxta hücum nəticəsində 12 nəfər yaralanıb. Onlardan 8-i xəstəxanalardadır, 4-ü isə ambulator yardım alır", - o qeyd edib.

    Rusiya Kiyev Rusiya-Ukrayna müharibəsi Hücum
    В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человек
    12 injured in overnight attacks on Kyiv

    Son xəbərlər

    10:34
    Foto

    "Azneft" Sinqapurun iki şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Energetika
    10:32

    NBA çempionu həbs olunub

    Komanda
    10:30

    Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracını 8 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    10:23

    Rusiyanın Kiyevə gecə saatlarında endirdiyi zərbələr nəticəsində 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:19

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 3-ü məktəbli, 2-si tələbə olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:09

    Peru Konqresinin rəhbəri prezident kimi and içib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:06

    Ötən gün 40 azərbaycanlı Almaniyadan geri qaytarılıb

    Daxili siyasət
    10:02
    Foto

    Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    10:00

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti