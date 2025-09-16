В результате наступления ЦАХАЛ на Газу погибли по меньшей мере восемь человек

В первые часы наступления Амрии обороны Израиля на город Газу погибли по меньшей мере восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Аl Jazeera.

Согласно информации, израильские силы разбомбили дом на севере города, в результате погибли не менее восьми человек, еще более 50 получили ранения.

Отметим, что Израиль в ночь на вторник начал масштабное наступление на Газу.