В результате наступления ЦАХАЛ на Газу погибли по меньшей мере восемь человек
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 08:09
В первые часы наступления Амрии обороны Израиля на город Газу погибли по меньшей мере восемь человек.
Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Аl Jazeera.
Согласно информации, израильские силы разбомбили дом на севере города, в результате погибли не менее восьми человек, еще более 50 получили ранения.
Отметим, что Израиль в ночь на вторник начал масштабное наступление на Газу.
Последние новости
08:27
В Баку на 16 улицах и проспектах наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:17
Фото
В Кюрдамире в тяжелом ДТП погиб один человек, еще один получил травмыПроисшествия
08:09
В результате наступления ЦАХАЛ на Газу погибли по меньшей мере восемь человекДругие страны
07:49
WSJ: Сделка США и КНР по TikTok будет предусматривать покупку доли соцсетиДругие страны
07:27
В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеровДругие страны
06:56
Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минутДругие страны
06:44
Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во ВладивостокеВ регионе
06:07
В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и ЛавроваДругие страны
05:46