Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 03:20
    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Израиль начал наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

    По его данным, израильские силы начали "наземное наступление с целью оккупации Газы". Портал указывает, что администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта".

    Источники Axios отметили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".

    8 сентября Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газу, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его.

    Армия обороны Израиля наступление cектор Газа израиле-палестинский конфликт
    İsrail Qəzzanı ələ keçirmək məqsədilə genişmiqyaslı hücuma başlayıb

    Последние новости

    03:51

    Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%

    Финансы
    03:40

    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Финансы
    03:32

    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Финансы
    03:26

    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Финансы
    03:20
    Фото

    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    Финансы
    03:09

    Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%

    Финансы
    02:57

    В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%

    Финансы
    02:53

    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    Финансы
    Лента новостей