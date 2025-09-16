Израиль начал масштабное наступление на город Газу

Израиль начал наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

По его данным, израильские силы начали "наземное наступление с целью оккупации Газы". Портал указывает, что администрация президента США Дональда Трампа "не собирается препятствовать Израилю и позволит ему самому принимать решения касательно конфликта".

Источники Axios отметили, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон "поддерживает наземную операцию, но рассчитывает, что она будет проведена быстро и завершится как можно скорее".

8 сентября Нетаньяху заявил, что израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газу, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его.