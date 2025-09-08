ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 21:14
    Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

    Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. 

    Как передает Report, с таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чье видеообращение распространила его канцелярия.

    Он напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий.

    "Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям - наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!", - сказал Нетаньяху.

    Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıb

