Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 21:14
Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его.
Как передает Report, с таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чье видеообращение распространила его канцелярия.
Он напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий.
"Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям - наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!", - сказал Нетаньяху.
Последние новости
21:31
Эрдоган: Вклад АЭС "Аккую" в ВВП Турции составит $50 млрдВ регионе
21:14
Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть городДругие страны
21:07
FT: США информировали союзников о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформациейДругие страны
21:04
Премьер-министр Франции лишился доверия парламентаДругие страны
20:54
Хуситы заявили об атаке на район Израиля, где находится ядерный центр - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:42
Заседание по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в ЛондонеДругие страны
20:38
Оппозиция во Франции заявила, что не поддержит премьера БайруДругие страны
20:32
Фото
Суд изучил документы по ряду преступлений в отношении азербайджанцев, совершенных в 1988-1990 годах - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
20:27