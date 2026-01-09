AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

В связи с неблагоприятной погодой "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) внесли временные изменения в график рейсов в Москву.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в AZAL.

Согласно информации, по этой причине сегодняшние рейсы J2-805 и J2-806 по маршруту Баку-Москва (Внуково)-Баку были отменены.

Отмечается, что для обеспечения комфорта пассажиров AZAL оперативно предпринял меры в соответствии с существующими правилами. Пассажирам были предложены альтернативные варианты перелета, а в некоторых случаях была произведена компенсация стоимости билетов.

Часть пассажиров отмененных рейсов была доставлена в пункт назначения рейсами AZAL J2-809 и J2-810. Для пассажиров, находящихся в Москве и не воспользовавшихся альтернативными рейсами, был обеспечен возврат средств за билеты.

AZAL приносит извинения за сложившуюся ситуацию и выражает благодарность пассажирам за проявленное понимание.