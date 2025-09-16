İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 06:53
    İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıb

    İsrailin Qəzza şəhərində başlatdığı əməliyyatın ilk saatlarında həlak olan və yaralananlar var.

    "Report" bu barədə "Aljazeera"ya istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, İsrail qüvvələri Qəzza şəhərinin şimalında yerləşən bir evi bombalayıb. Nəticədə azı səkkiz nəfər həlak olub, 50-dən çox insan yaralanıb.

    Qeyd edək ki, İsrail Qəzza şəhərinə genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb.

    İsrail Qəzza Hücum Ölüm
    В результате наступления ЦАХАЛ на Газу погибли по меньшей мере восемь человек

    Son xəbərlər

    08:12

    Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:01
    Foto

    Kürdəmirdə ağır qəza baş verib, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    07:47

    Aİ Çinə məxsus iki mindən çox konteyneri müsadirə edib

    Digər ölkələr
    07:18

    "Ynet": İsrail Qəzzaya 20 dəqiqədə 37 zərbə endirib

    Digər ölkələr
    06:53

    İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    06:24

    HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    05:53

    Özbəkistan Vladivostokda vətəndaşlarının döyülməsi ilə bağlı Rusiya XİN-ə nota göndərib

    Region
    05:25

    Nyu-Yorkda Lavrovla Rubio arasında görüş keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    04:54

    Hadrutlu gənc: Atamın illərlə cənnət adlandırdığı torpaqlarda olduğum üçün çox xoşbəxtəm

    Cəmiyyət
    Bütün Xəbər Lenti