İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıb
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 06:53
İsrailin Qəzza şəhərində başlatdığı əməliyyatın ilk saatlarında həlak olan və yaralananlar var.
"Report" bu barədə "Aljazeera"ya istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, İsrail qüvvələri Qəzza şəhərinin şimalında yerləşən bir evi bombalayıb. Nəticədə azı səkkiz nəfər həlak olub, 50-dən çox insan yaralanıb.
Qeyd edək ki, İsrail Qəzza şəhərinə genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb.
Son xəbərlər
08:12
Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:01
Foto
Kürdəmirdə ağır qəza baş verib, ölən və xəsarət alan varHadisə
07:47
Aİ Çinə məxsus iki mindən çox konteyneri müsadirə edibDigər ölkələr
07:18
"Ynet": İsrail Qəzzaya 20 dəqiqədə 37 zərbə endiribDigər ölkələr
06:53
İsrailin Qəzzaya hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıbDigər ölkələr
06:24
HƏMAS ABŞ və İsraili Qəzzadakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
05:53
Özbəkistan Vladivostokda vətəndaşlarının döyülməsi ilə bağlı Rusiya XİN-ə nota göndəribRegion
05:25
Nyu-Yorkda Lavrovla Rubio arasında görüş keçirilə bilərDigər ölkələr
04:54