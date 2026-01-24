Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В результате массированной атаки РФ на Харьков пострадали 19 человек

    • 24 января, 2026
    • 10:01
    В результате массированной атаки РФ на Харьков пострадали 19 человек

    В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированные удары по Харьковской области Украины с помощью ударных беспилотников, в результате чего пострадало 19 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм канале.

    "Количество пострадавших в результате массированной ночной атаки БПЛА на Харьков увеличилось и достигло 19 человек", - написал он.

    По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, под ударами в частности находились Индустриальный и Немышлянский районы Харькова.

    "Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, два медучреждения, вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.

    Rusiyanın Xarkova kütləvi hücumu nəticəsində 19 nəfər yaralanıb

