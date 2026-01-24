В результате массированной атаки РФ на Харьков пострадали 19 человек
В ночь на субботу ВС РФ нанесли массированные удары по Харьковской области Украины с помощью ударных беспилотников, в результате чего пострадало 19 человек.
Как передает Report, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм канале.
"Количество пострадавших в результате массированной ночной атаки БПЛА на Харьков увеличилось и достигло 19 человек", - написал он.
По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, под ударами в частности находились Индустриальный и Немышлянский районы Харькова.
"Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, два медучреждения, вспыхнули пожары", - говорится в сообщении.
