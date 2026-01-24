İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Rusiyanın Xarkova kütləvi hücumu nəticəsində 19 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 10:12
    Rusiyanın Xarkova kütləvi hücumu nəticəsində 19 nəfər yaralanıb

    Rusiya Silahlı Qüvvələri şənbə gecəsi pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Ukraynanın Xarkov vilayətinə kütləvi zərbələr endirib, nəticədə 19 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarkov meri İqor Terexov öz teleqram kanalında məlumat yayıb.

    "Xarkova PUA hücumu nəticəsində xəsarət alanların sayı artaraq 19-a çatıb", - o yazıb.

    Xarkov vilayəti üzrə Milli Polisin Baş İdarəsinin məlumatına görə, zərbələr xüsusilə Xarkovun İndustrialnı və Nemışlyanski rayonlarına endirilib.

    "Çoxmənzilli və fərdi evlər, yataqxana, iki tibb müəssisəsi zərər görüb, yanğınlar yaranıb", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xarkov PUA hücumu
    В результате массированной атаки РФ на Харьков пострадали 19 человек

