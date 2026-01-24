Rusiyanın Xarkova kütləvi hücumu nəticəsində 19 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 24 yanvar, 2026
- 10:12
Rusiya Silahlı Qüvvələri şənbə gecəsi pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Ukraynanın Xarkov vilayətinə kütləvi zərbələr endirib, nəticədə 19 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarkov meri İqor Terexov öz teleqram kanalında məlumat yayıb.
"Xarkova PUA hücumu nəticəsində xəsarət alanların sayı artaraq 19-a çatıb", - o yazıb.
Xarkov vilayəti üzrə Milli Polisin Baş İdarəsinin məlumatına görə, zərbələr xüsusilə Xarkovun İndustrialnı və Nemışlyanski rayonlarına endirilib.
"Çoxmənzilli və fərdi evlər, yataqxana, iki tibb müəssisəsi zərər görüb, yanğınlar yaranıb", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
10:21
"Valensiya" ispaniyalı müdafiəçinin keçidini rəsmiləşdiribFutbol
10:20
Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
10:12
Rusiyanın Xarkova kütləvi hücumu nəticəsində 19 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:05
Xırdalanda marketdən 7 min manatlıq oğurluq olubHadisə
10:05
Mikayıl Cabbarov: "İnklüziv təhsil ekosistemi iqtisadi model üçün əsas təməldir"Biznes
10:00
Azərbaycandakı bankların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)Maliyyə
09:40
Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
09:34
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Sabah"la üz-üzə gələcəkKomanda
09:27