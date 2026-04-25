Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В результате израильского удара по югу Ливана погибли шесть человек

    В результате израильского удара по югу Ливана погибли шесть человек

    Не менее шести человек погибли в результате израильских ударов по населенным пунктам на юге Ливана, еще два человека получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Ливана.

    В ведомстве уточнили, что общее число погибших в Ливане с момента начала военного обострения 2 марта составило 2 491, были ранены 7 719 человек.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

    Удары Израиля по Ливану Минздрав Ливана Эскалация на Ближнем Востоке
    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbə nəticəsində altı nəfər həlak olub

