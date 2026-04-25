İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbə nəticəsində altı nəfər həlak olub

    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 25 aprel, 2026
    • 02:14
    İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində altı nəfər həlak olub, iki nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyi Livan Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Nazirliyin məlumatına görə, 2 martdan başlayan hərbi eskalasiyadan bəri Livanda həlak olanların ümumi sayı 2 491-ə, yaralıların sayı isə 7 719-a çatıb.

    Xatırladaq ki, 2026-cı il fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün endirilən zərbələr nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.

    "Hizbullah" İsraili raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə atəşə tutaraq İran tərəfindən müharibəyə qoşulduqdan sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubuna və radikal qruplaşmanın infrastrukturunun yerləşdiyi Beyrutun cənub ətraflarına zərbələr endirib. İsrail həmçinin Livanın cənubunda quru əməliyyatını genişləndirib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. ABŞ Prezidenti Donald Tramp sonra atəşkəsi qeyri-müəyyən müddətə uzadıb.

    Aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-nin himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin mərhələsi baş tutub. Orada atəşkəs razılaşmasının əldə edilməsi məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livan və İsrailin Birləşmiş Ştatlardakı səfirləri rəhbərlik ediblər.

    Aprelin 16-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail və Livanın 10 günlük atəşkəs rejiminin tətbiq olunması barədə razılığa gəldiyini bildirib.

    В результате израильского удара по югу Ливана погибли шесть человек

    Son xəbərlər

    07:27

    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 61 milyard dolları keçib

    Digər ölkələr
    06:44

    Tehrandan beynəlxalq uçuşlar bu gündən bərpa edilir

    Region
    06:26

    Almaniya hərbi gəmilərinin bir hissəsini Hörmüz boğazına daha yaxın köçürür

    Digər ölkələr
    05:44
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:27

    Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilat kimi tanımaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:57

    ABŞ dəniz daşımaları qanununun tətbiqinin dayandırılması müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    04:03

    Bessent Rusiya neftinin sanksiyalardan bir daha azad olunmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    03:54

    İranın Müdafiə Nazirliyi: Raket gücünün əhəmiyyətli hissəsi istifadə edilməyib

    Region
    03:19

    Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti