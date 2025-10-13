В результате ДТП в ЮАР погибли 40 человек

Не менее 40 человек погибли, еще десятки пострадали в ДТП с участием автобуса в ЮАР.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал eNews Channel Africa.

Уточняется, что автобус попал в аварию ночью в провинции Лимпопо по пути в столицу Зимбабве Хараре.

Причины аварии пока неизвестны.