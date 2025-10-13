В результате ДТП в ЮАР погибли 40 человек
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 09:43
Не менее 40 человек погибли, еще десятки пострадали в ДТП с участием автобуса в ЮАР.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал eNews Channel Africa.
Уточняется, что автобус попал в аварию ночью в провинции Лимпопо по пути в столицу Зимбабве Хараре.
Причины аварии пока неизвестны.
Последние новости
10:12
Турецкая компания оборонной промышленности создала дочернюю компанию в АзербайджанеБизнес
10:11
16-летний житель Баку задержан по подозрению в убийствеПроисшествия
10:01
Доллар подешевел к евро и иене на ожидании решений США и КитаяФинансы
10:00
Центр Низами Гянджеви вновь выступит партнером Саммита по устойчивому развитиюВнешняя политика
10:00
Фото
BİAF 2025: там, где классика встречает современность программа второго уикендаБизнес
10:00
МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 211 пожаров, обнаружены тела пяти человекПроисшествия
09:59
Израиль вручит Трампу высшую гражданскую награду за помощь в прекращении огняДругие страны
09:46
Промбанк Азербайджана обнародовал финансовое положениеФинансы
09:43