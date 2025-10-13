CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 10:04
Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 40 nəfər həlak olub, onlarla şəxs yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "eNews Channel Africa" telekanalı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, avtobus gecə saatlarında Limpopo əyalətində qəzaya uğrayıb.
Qəzanın səbəbləri hələ ki məlum deyil.
