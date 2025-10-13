İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölüb

    • 13 oktyabr, 2025
    CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölüb

    Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 40 nəfər həlak olub, onlarla şəxs yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "eNews Channel Africa" telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, avtobus gecə saatlarında Limpopo əyalətində qəzaya uğrayıb.

    Qəzanın səbəbləri hələ ki məlum deyil.

    В результате ДТП в ЮАР погибли 40 человек
    40 people killed in road accident in South Africa

